شاهد.. هند صبري تطرح البوستر الرسمي لـ "الفيل الأزرق 2"

طرحت الفنانة هند صبري البوستر الرسمي للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرض الفيلم ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل. من المقرر عرض الفيلم ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل. يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، و هو من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، تارا عماد، أحمد خالد صالح، إياد نصار. بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، و هو من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، تارا عماد، أحمد خالد صالح، إياد نصار.

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