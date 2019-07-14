محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد عمله الغنائي الجديد مع الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكشف رمضان عن موعد طرحها قائلاً:"بعد يومين على قناتي الرسمية على "يوتيوب" مع أخي سعد لمجرد".
يذكر أن رمضان قد طرح مؤخرًا كليب"بابا"الذي حصد أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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