نينتندو تكشف عن Switch Lite الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة نينتندو عن الجهاز Switch Lite الجديد، وأوضحت الشركة اليابانية أن الفرق الأكبر بين الجهاز الأصلي والإصدار Switch Lite الجديد يكمن في أنه لا يمكن تشغيل الجهاز الجديد إلا في الوضع الجوال Handheld.

وستواصل شركة نينتندو إطلاق جهاز Switch المعتاد بعد طرح الإصدار Switch Lite الجديد، والذي يمكن توصيله بالتلفاز عن طريق قاعدة الإرساء المرفقة معه.

وأوضحت الشركة اليابانية أن دقة وضوح الشاشة في الإصدار Switch Lite الجديد تبلغ 1280x 720 بيكسل مثل الموديل الأصلي، ولكنها تأتي بحجم أصغر يبلغ 5.5 بدلا من 6.2 بوصة.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر بالإصدار الجديد وظيفة الاهتزاز أو الكاميرا المدمجة، وبالتالي فإنه يأتي بوزن أخف يبلغ 275 جراما مقارنة بجهاز Switch العادي، الذي يزن نحو 400 جرام في الوضع الجوال Handheld.

وتروج شركة نينتندو للإصدار Switch Lite الجديد من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد من 3 إلى 7 ساعات حسب اللعبة المشغلة.

وأعلنت الشركة اليابانية إطلاق الإصدار Switch Lite الجديد باللون الأصفر والرمادي والفيروزي بسعر يبلغ 199 دولارا أمريكيا أواخر سبتمبر/أيلول المقبل.