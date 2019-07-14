إليسا تشارك في مهرجان منستير التونسي

تحيي الفنانة إليسا حفلها الغنائي في تونس، ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للموسيقى العربية، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء 31 يوليو، على أرض ملعب مصطفى

بن جنات في مدينة منستير التونسية.

يذكر أن المهرجان يضم في دورته الـ48 كبار نجوم تونس أبرزهم "الفنانة لطيفة ،

الفنان لطفي بوشناق، الفنان علي الديك، الفنان حاتم عمور"،بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية تضم عدد من المواهب التمثيلية الشابة التونسية، ستبدأ فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس 8 أغسطس.

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