وفاة الفنان المغربي حسن ميكري بعد صراع مع المرض

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الرباط: توفي الأحد، بالرباط، الفنان المغربي حسن ميكري عن سن تناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وساهم الفنان الراحل في بداية ستينيات القرن الماضي في إطلاق تجربة "الإخوان ميكري" الغنائية، إلى جانب شقيقه محمود، ولاحقا جليلة ويونس، والتي حققت شهرة واسعة في المنطقة المغاربية وعدد من البلدان العربية وأوروبا.

وعرف الراحل بالغناء والكتابة والتلحين، فضلا عن اختيار تشكيلي ضمنه تجربته في الحياة والفن.

وجاء في تعزية وزارة الثقافة والاتصال المغربية، التي وصفت الوفاة بــ"المناسبة الصادمة الأليمة": "بحزن كبير وحسرة بالغة تنعي وزارة الثقافة والاتصال الفنان المغربي حسن ميكري، يومه الأحد، عضو مجموعة "الإخوان ميكري"، بعد صراع طويل مع مرض لازمه الفراش لمدة طويلة.

واستهل ميكري مشواره الفني في فرقة "الإخوان ميكري" الشهيرة، التي نشأت بمدينة وجدة، وذاع صيتها في المغرب والعالم العربي في بداية السبعينات، والتي تتكون من أربعة أشقاء من أسرة ميكري: حسن، ومحمود، ويونس، وجليلة".