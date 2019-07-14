شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مكياج.. آمبر روز تستمتع بوقتها مع والدتها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة العالمية آمبر روز استقبال مولودها في شهر أكتوبر المقبل و الذي كشفت روز ذات الـ ( 35 عام ) أنه " صبي " .

والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدو صور لآمبر روز خلال جولتها من أجل التسوق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، وظهرت روز بعدد من الصور وهي مستغنية تماما عن وضع " الماكياج " حيث ظهرت بشرتها ببريق و جمال ملحوظان .

كانت النجمة الشهيرة بصحبة والدتها خلال جولتها ، و كانت روز مرتديه " تي شيرت " كشف عن بطنها المنتفخ بسبب الحمل ، كما اختارت بنطلون باللون الاسود وهو من مجموعة تصميمات " Von Dutch " وصل سعره إلى 77 جنيه استرلينى.

امبر روز (1)

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امبر روز (2)



امبر روز (3)