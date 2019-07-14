- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مكياج.. آمبر روز تستمتع بوقتها مع والدتها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة العالمية آمبر روز استقبال مولودها في شهر أكتوبر المقبل و الذي كشفت روز ذات الـ ( 35 عام ) أنه " صبي " .
والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدو صور لآمبر روز خلال جولتها من أجل التسوق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، وظهرت روز بعدد من الصور وهي مستغنية تماما عن وضع " الماكياج " حيث ظهرت بشرتها ببريق و جمال ملحوظان .
كانت النجمة الشهيرة بصحبة والدتها خلال جولتها ، و كانت روز مرتديه " تي شيرت " كشف عن بطنها المنتفخ بسبب الحمل ، كما اختارت بنطلون باللون الاسود وهو من مجموعة تصميمات " Von Dutch " وصل سعره إلى 77 جنيه استرلينى.
امبر روز (1)
امبر روز (2)
امبر روز (3)
امبر روز (4)
كانت هذه تفاصيل خبر بدون مكياج.. آمبر روز تستمتع بوقتها مع والدتها فى لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.