شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة ومحمود الليثى وطارق الشيخ يتعاونون مع أشرف البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أشرف البرنس إنه يتعاون مع المطرب أحمد شيبة في أغنية "سينجل" جديدة، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، كما أكد البرنس أنه يراهن على هذه الأغنية التى يعتبرها جديدة ومختلفة سواء فى الكلمات أو الألحان.



أشرف البرنس وأحمد شيبة

وأضاف البرنس لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطرب محمود الليثى في عدد من أغنيات من ألبومه الجديد، وأشار أنه لم يكشف عن أسماء الأغاني حتى تكون مفاجأة لجمهوره.

وأوضح أن في مراحل التحضيرات الأولى مع طارق الشيخ و أحمد سعد في عدد من الأغانى بألبوماتهم الجديدة، واتمنى الأغانى تنال إعجاب وقت طرحها لأنها في نوع جديد ومختلف في موسيقى.

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طارق الشيخ وأشرف البرنس

يذكر أن الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم سامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمي، وشعبان عبد الرحيم، ورلا سعد،وسعد الصغير، ودياب.