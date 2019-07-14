شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب "انساى" مع سعد لمجرد بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "انساى"، والتى تجمع بينه وبين المطرب المغربى سعد لمجرد، وعلق على صورة له على حسابه الرسمى على إنستجرام قائلا: "سيتم طرح الكليب بعد يومين مع شقيقى سعد لمجرد".

وكان المطرب المغربى قد نشر من قبل البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة التى تجمع بينه وبين النجم محمد رمضان فى أول ديو غنائى بينهما بعنوان "انساى"، وظهر الثنائى على البوستر الذى يشبه أفلام هوليوود، وعلق عليها لمجرد قائلًا: "قريبًا فى باريس"، كما أعلن لمجرد عن موعد طرح الأغنية، وذلك فى منتصف فصل الصيف.

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يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

أما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.