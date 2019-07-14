شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيلها .. محمد سلطان يتحدث عن الجانب الإنسانى والفنى لأسمهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الـ 75 أسمهان هى واحدة من أشهر مطربات الزمن الجميل، والتى تميزت بالمقدمات الموسيقية من خلال الغناء بصوت جذاب وأداء رائع و ظهرت مواهب الغنائية والفنية باكرًا، فقد كانت تغنى فى البيت والمدرسة مرددة أغانى أم كلثوم ومرددة أغانى محمد عبد الوهاب وشقيقها فريد.

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ومن خلال السطور التالية يتحدث الموسيقار الكبير محمد سلطان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن الجانب الإنسانى والفنى فى حياة المطربة اسمهان بمناسبة ذكرى وفاتها.





قال الموسيقار الكبير محمد سلطان، إن اسمهان استمرت بالعيش بيننا بصوتها العذب وإحساسها الرقيق، ورغم جمال صوتها الفتان، إلا أن لم يكن رصيدها الغنائى كبيرا، لصغر سنها، وقصر عمرها الفنى.



اسمهان وفريد الأطرش

وأضاف سلطان،أن فريد الأطرش دائما كان يتحدث عن أسمهان وحبه لها كما حرص دائما فريد زيارة المقابر أسمهان حتى في آخر أيام حياته لأن علاقة قوية جمعتهما على المستوي الشخصية أو الفني كما تعاونا فى عدد من من الأغنيات منها "يا حبيبي تعالى الحقني"،"ياللي هواك"،"الشمس غابت أنوارها"..وغيرها.



