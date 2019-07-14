فيديوجراف.. 5 مدربين أصابهم مرض السرطان قبل ميهايلوفيتش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب ميلان الأسبق وبولونيا حاليا، مؤخرا إصابته بسرطان الدم.

ويعد مرض السرطان، أحد أقوى الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، حيث أصابت العديد من المدربين قبل ميهايلوفيتش.

ولا يعد ميهالوفيتش المدرب الوحيد الذي يعلن إصابته بهذا المرض الخطير، حيث سبقته أسماء أخرى من بينها إدواردو بيريز مدرب إشبيلية الأسبق والراحل تيتو فيلانوفا مع برشلونة.

"العين الرياضية" تسلط الضوء خلال الفيديوجراف التالي، على أبرز 5 مدربين تعرضوا للسرطان قبل ميهايلوفيتش.