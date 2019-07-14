محامي جريزمان يهدد أتلتيكو مدريد

انتقد سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني الجديد، مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد الأزمة التي افتعلوها عقب إعلان البارسا تعاقده مع المهاجم الفرنسي.

وكان الأتليتي أدان سلوك النادي الكتالوني وجريزمان، بسبب تفاوضهما في منتصف الموسم الماضي واتفاقهما على الصفقة دون إذن "الروخيبلانكوس"، لينضم اللاعب إلى "البلوجرانا" عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي بلغت 120 مليون يورو.

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وخلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال كاريان: "أنطوان يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب موقف أتلتيكو ومسؤوليه، حيث أظهروا سوء نية واضحا وتصرفوا بشكل مغاير عما يقولونه لنا بشكل خاص".

ويطالب أتلتيكو بالحصول على 80 مليون يورو إضافية، استنادا لتفاوض البارسا مع لاعبه السابق واتفاقهما على الانتقال، قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وفي رسالة تحديد غير مباشرة، قال محامي جريزمان: "يمكنهم فعل ما يناسبهم وما يريدون، وسنقوم بفعل الشيء ذاته إذا كان الأمر ضروريا".

يذكر أن مسؤولي أتلتيكو مدريد لوحوا بتصعيد الأزمة ضد برشلونة إلى الفيفا، من أجل الحصول على الأموال التي طالبوا بها بعد إتمام انتقال اللاعب للفريق الكتالوني.