بالصورة- نانسي عجرم بإطلالة مبهرة في قبرص

بجمالها المعهود وتألقها وطيبتها، اطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها ومحبيها في قبرص، حيث احيت مساء أمس حفلاً مميزًا، قدّمت فيه اجمل واشهر اغنياتها وسط تفاعل كبير من الحضور الذي خلق مع نانسي اجواء اكثر من رائعة.

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الى جانب اغنياتها التي اشعلت بها الأجواء، فقد تألقت نانسي باطلالة باهرة، اذ نشرت عجرم على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها خلال احيائها الحفل، تميّزت بالاناقة والروعة، حيث ارتدت فستاناً قصيرًا مع اكمام واسعة، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما كانت تسريحة شعرها بأنامل خبير الشعر محمد ادلبي الذي قام بتصفيف شعر نانسي بطريقة محترفة جمع فيها بين البساطة والأناقة في آن، اضافة الى خبيرة التجميل ريتا برقاشي التي وضعت لمساتها السحرية فأظهرت نانسي بأبهى حلّة.

وكالعادة، فور نشر نانسي لهذه الصورة، انهالت تعليقات المتابعين والمعجبين الذين عبّروا عن حبهم الكبير لنجمتهم المفضلة وكذلك اشادوا بإطلالتها الجذابة التي سحرتهم بكل تفاصيلها.

الجدير بالذكر ان نانسي عجرم ستطل يوم السبت المقبل في ٢٠ تموز ٢٠١٩ على مسرح مهرجان جرش حيث ستشعل المكان بأجمل واجدد اغنياتها.