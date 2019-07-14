ماجدة الرومي تطلق نداء سلام وتصالح إلى كل اللبنانيين في "مهرجانات جونية الدولية"

أطلقت المطربة ماجدة الرومي، الجمعة، نداء سلام ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي مقدمتهم المسؤولين في أرفع المناصب، من خلال حفلها في مهرجانات جونية الدولية، حيث افتتحت الرومي حفلها في مهرجانات جونية الدولية التي تقام سنويا عند خليج مدينة جونية الساحلية الواقعة بشمال بيروت بأغنيتها الشهيرة "عم يسألوني عليك الناس" قبل أن توجه التحية إلى الشعب اللبناني قائلة: "أنتم شعب عظيم ولا أحد استطاع أن يتحمل ما تحملتموه، أنتم ما بخلتم بالروح".

واعتبرت الرومي أن إحياء المهرجانات وليالي السهر في لبنان بعد كل المراحل التي مر بها يشكل هدية ونعمة من السماء، ثم غنت من جديدها أغنية (لا تزعل مني وتروح) من كلمات وألحان إيلي شويري الغائب عن الساحة الفنية منذ سنوات.

وخاطبت المطربة، من فوق المسرح، الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأوجاع ومخاوف أبناء وطنها الذين حضر منهم الآلاف للحفل قائلة: "أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة وأود أن أقول للرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الإخوة فيه بيتقاتلوا، الإخوة الأعداء صرنا".

وأعقبت حديثها، بأغنية "سيدي الرئيس" التي تقول في مقطع منها "سيدي الرئيس/أتسمع الأحرار حين يسألون؟ أمرتين الشهداء يُقتلون؟ أطفالنا في الليل ما عادوا يحلمون/من ينقذ الأحلام حين ينعسون؟".

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ورافق الأغنية لوحات راقصة في خلفية المسرح تظهر حالات العنف والصراع بطريقة فنية وإضاءة تواكب اللحن والرقص والصوت، كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين أغنيات صارت من الذاكرة اللبنانية والعربية فغنت (كلمات) و(كن صديقي) و(طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيسان) و(اسمع قلبي) و(ميلي يا حلوة) التي أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة، وتمايلت الأيدي مع أغاني الرومي الفلكلورية وتعالى التصفيق مع أدائها أغنية "يا ست الدنيا يا بيروت".

وكانت مهرجانات جونية أحيت، الأسبوع الماضي، حفلا تحت عنوان "يوم مع الوطن" دعما للجيش اللبناني أحياه الفنانان غسان صليبا وملحم زين والشاعر نزار فرنسيس، حيث قدموا الأغاني الوطنية والداعمة للجيش.

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