محمد رمضان وسعد لمجرد يلتقيان في باريس وأنباء عن عمل يجمعهما

التقى المغني المغربي سعد لمجرد، صديقه المصري النجم محمد رمضان، بعد قيام هذا الأخير بزيارة إلى باريس قبل يومين.
ورافق رمضان في رحلته المخرج المصري حسام الحسيني، الذي اختاره محمد ليخرج الكليب الذي سيجمعه بسعد لمجرد.
ونشر رمضان صورة تجمعه بسعد قبل يومين معلقا عليها بـ"قريبا"، وهو ما زاد من التخمينات بخصوص شكل العمل المرتقب الذي سيجمع الأسطورة بـ"المعلم".
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