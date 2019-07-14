انقطاع الكهرباء يُلغي حفل جنيفر لوبيز

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز إعادة جدولة عرضها الذي أُلغي ليلة أمس السبت لمساء غد الاثنين بتغريدةٍ عبر "تويتر". ذلك بعد أن أسفت​ لاضطرارها لإلغاء حفلها الموسيقي في "ماديسون سكوير غاردن"، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة مانهاتن. حيث ذكرت تقارير الصحف الأميركية أنها فوجِئت بانقطاع التيار الكهربائي وانطفاء الأنوار على المسرح في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع طلب إخلاء المبنى بهدوء.



وأوضحت المغنية الشهيرة عبر حسابها على "إنستغرام" أنهم طلبوا منها الخروج من المسرح بعد وقتٍ قليل من بدء العرض. حيث فوجِئَت بهم يطلبون من الجميع الإخلاء ببطء شديد وبهدوء! كما غرّدت كاتبة: "أنا مدمرة وحزينة لعدم إكمال حفل الليلة. وسأعمل على التعويض عليكم أعدكم بذلك وأحبكم!!"

هذا وأعرب العشرات من رواد المسرح عن أسفهم لإلغاء عروضهم على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث كانت بطاقات الحفلة قد بيعت بالكامل ليلة السبت في مدينة نيويورك. فيما أدى انقطاع الكهرباء الضخم إلى ترك أكثر من 70،000 من زبائن مختلف الحفلات بين وسط مانهاتن وأبر ويست سايد في البلدة - وهي منطقة تضم مسارح برودواي - وأرغمت العشرات من العروض والمسرحيات الأخرى على إلغاء إخلاء مبانيها.

من جهته مراسل قناة فوكس نيوز براين ليناس_ الذي كان يحتفل بعيد ميلاده بحضور حفل لوبيز في ماديسون سكوير غاردن_ وصف تجربته قائلاً: "كان الحفل قد بدأ للتو وعندما أدت ثلاثة من أغنياتها، وفي حوالي الساعة 9:25 ، كانت الأضواء قد انطفأت، وتحدث مهندس البناء للجموع، قائلاً: كإجراء احترازي نحتاج إلى إخلاء المبنى".