شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ طويل من الاعتداءات الجنسية يتمتع بها المغنى العالمى R. Kelly، فبعد القبض عليه يوم الخميس الماضى، فى مدينة شيكاغو الأمريكية، وجهت اليه المحكمة العديد من التهم الجنسية التى بدأت منذ عام 1990.

ووفقاً للخبير القانونى بريا سوبروا، فإن "أر كيلي"، ينتظر أحكاما تصل لـ 15 عاماً بالسجن، فى حال إثبات التهم الموجهة إلية من قبل القاصرات الذين أتهموه بالتعدى الجنسي واستخدامهم فى التصوير الإباحى.

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وتم تبرئه كيلي بتهم استغلال الاطفال فى المواد الإباحية عام 2008، بعد توجيه التهم اليه من قبل عائلات بعض الأطفال المتورطين فى الظهور ببعض المواد الإباحية، والتى فى حال إثباتها عليه تلك المرة سيواجه الحكم بالسجن لما يقارب الـ 15 عاماً.

ومن المقرر نقل كيلي، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، استعدادا لمحاكمته فى تلك التهم التى وجهت اليه، بالإضافة إلى فتح قضايا اعتداء جنسي يعود تاريخها إلى أواخر عام 1990، ووجهت إلى كيلي الفترة الأخيرة، 10 تهم تتعلق بالإساءة الجنسية فى فبراير الماضى، والتى سوف يتم ضمها إلى قوائم التهم التى يواجهها، بحسب صحيفة فاريتى.

وتعتبر اكبر التهم الموجهه إلى كيلي، هى الاعتداء الجنسي الاجرامى المشدد، والتى تصنف جناية من الفئة العاشرة ويعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن من 6 أشهر إلى 30 عاماً اذا تم إدانة المتهم، بالإضافة الى تهمة الإساءة الجنسية للضحية.