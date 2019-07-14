شكرا لقرائتكم خبر عن في احتفالية بفلوريدا..ويني هارلو بفستان منFendi سعره 1650 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت ويني هارلو أن تحقق شهرة كبيرة وشعبية جارفة بعد ظهورها في برنامج " America's Next Top Model " في عام 2014 .

حضرت النجمة والسوبر موديل "ويني هارلو" احتفالية كبري في فلوريدا و بمجرد وصولها لمكان الحفل تركزت عليها عدسات المصورين و التقطوا لها عدد كبير من الصور .

ظهرت هارلو البالغة من العمر ( 24 عام ) مرتديه " shirt dress "فستان قصير وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Fendi " وصل سعره إلي 1650 جنيه استرليني، إضافة إلي حذاء ذو كعب عالي أضفي مزيد من البريق والرقي علي إطلالتها .

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ويني هارلو (1)