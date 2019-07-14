هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد معتز التونى: كل سنة و أنت طيب يا صانع البهجة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان هشام ماجد، صورة للمخرج معتز التوني عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد عيد ميلاده،وعلق على الصورة "و كما قال ثروت...كل سنة و أنت طيب يا صانع البهجة..يا آكل الفاكهة".

ويشارك معتز التونى بالإخراج فى مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.