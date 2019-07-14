شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثرون تكشف عن تاتو ضخم على ذراعها.. شوف الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية بيلا ثرون عن رسمه "تاتو" جديدة بحجم كبير رسمتها علي ذراعها ، وهي رسمة فتاة ذات تصفيفه شعر مميزة وتمسك الورود في يدها .

نشرت بيلا ثرون ذات الـ ( 21 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة لها أظهرت بها رسمه التاتو الجديدة ، و علقت علي الصورة فكتبت: "مرحبا انا الجديدة" و كأن النجمة الشابة قررت أن تكشف عن جانب جديد في حياتها خلال الفترة المقبلة.

وحصدت صورة بيلا ثرون التي نشرتها علي " إنستجرام " أكثر من 725 ألف likes خلال 17 ساعة فقط.



بيلا ثرون