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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثرون تكشف عن تاتو ضخم على ذراعها.. شوف الصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية بيلا ثرون عن رسمه "تاتو" جديدة بحجم كبير رسمتها علي ذراعها ، وهي رسمة فتاة ذات تصفيفه شعر مميزة وتمسك الورود في يدها .
نشرت بيلا ثرون ذات الـ ( 21 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة لها أظهرت بها رسمه التاتو الجديدة ، و علقت علي الصورة فكتبت: "مرحبا انا الجديدة" و كأن النجمة الشابة قررت أن تكشف عن جانب جديد في حياتها خلال الفترة المقبلة.
وحصدت صورة بيلا ثرون التي نشرتها علي " إنستجرام " أكثر من 725 ألف likes خلال 17 ساعة فقط.
بيلا ثرون
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