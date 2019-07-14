شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى فهمى وزوجته فى ليالى الساحل الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الفنان مصطفى فهمى أجازته الصيفية فى الساحل الشمالى بصحبة زوجته المذيعة فاتن موسى، التى تحرص على مشاركة جمهور السوشيال ميديا لحظاتها مع زوجها حيث نشرت العديد من الصور من ليالى الساحل الصيفية التى تقضيها مع زوجها مصطفى فهمى.

وتزوج الفنان مصطفى فهمى من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.

وكان آخر أعمال مصطفى فهمى الفنية مسلسل "مليكة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، بطولة دينا الشربنى ينا الشربينى، ورامز أمير، وعمر السعيد، وأحمد العوضى، وندى بسيونى، وصفاء الطوخى، ودانا حمدان، وإيمان الزيدى، وآية سماحة، ولمياء كرم وقصة أحمد طاهر ياسين، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجى.



مصطفى فهمى وزوجته



مصطفى فهمى وزوجته



مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى



مصطفى فهمى وزوجته مع الاصدقاء

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مصطفى فهمى وزوجته مع الاصدقاء



مصطفى فهمى وزوجته مع الاصدقاء



مصطفى فهمى وزوجته يستمتعان باجازة الصيف فى الساحل (2)



مصطفى فهمى وزوجته يستمتعان باجازة الصيف فى الساحل