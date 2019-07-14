شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» يعودون للتصوير بعد إجازة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تصويره اليوم الأحد فى مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد إجازة يومين وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ومن بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.

"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن تعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وأخرون، إخراج احمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.