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أدهم سليمان يحيى حفلا غنائيا فى الأسكندرية يوم 16 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل ، في إحدى النوادي بالإسكندرية، ويعقد أدهم حاليا عدة بروفات تجهيزاً للحفل.

ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

ويعد أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، واشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".

 

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