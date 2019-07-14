شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حافظ ينضم لأبطال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم الفنان يوسف حافظ إلى فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يتم تصويره حاليا بمدينة الانتاج الإعلامي .
وقال يوسف لليوم السابع أنه سعيد جدا بالمشاركة في هذا العمل خاصة أنه أسند اليه أحد الادوار المهمة والمؤثرة في احداث العمل وسيبدا تصوير مشاهده نهاية الإسبوع الجاري .
مسلسل " حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.
المسلسل بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل
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