محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وبتقنية الأبيض وأسود وفي يدها شنطة سفر، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن لاميتا فرنجية تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر صور من حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض وأسود.. لاميتا فرنجية في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.