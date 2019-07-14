أصالة تكشف عن أحب الألقاب إلى قلبها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن أحب الألقاب التي أطلقت عليها إلى قلبها.
وكتبت في تعليق على صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام": "من أحلى الألقاب الّلي انقالت لي (عبيّة)، وصاروا اسمين الّلي بفرح كتير لمّا بسمع (صولا) و(عبيّة)".
وعلقت عليها الفنانة اسما لمنور، وكتبت "لأنك اصيلة وعبية اصيلة والمحبة تشملك من المحيط للخليج"، لترد أصالة "معاً ياحبيبة روحي وأنتِ حبيبة كلّ أصحاب المشاعر".
يُذكر أن أصالة أحيت يوم الخميس الماضي 11 يوليو، حفلًا في الباحة بالمملكة العربية السعودية.
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