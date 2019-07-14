هشام ماجد يهنئ معتز التوني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة صديقه المخرج معتز التوني بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر ماجد صورة لصديقه معتر التوني وهو يتناول الطعام، معلقًا "وكما قال ثروت.. كل سنة وأنت طيب يا صانع البهجة".

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ويحتفل التوني اليوم بعيد ميلاده الـ 40، حيث أنه من مواليد 14 يوليو 1979.

يُذكر أن هشام ماجد يتعاون مع المخرج معتز التوني في مسلسل "اللعبة" الذي يقوم بتصويره خلال الوقت الحالي، بعد أن خرج من السباق الدرامي الرمضاني 2019، في اللحظات الأخيرة.