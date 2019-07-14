منة فضالي تستأنف تصوير "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت الفنانة منة فضالي عن استئنافها لتصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي"، الذي عُرضت حلقاته الأولى قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت منة صورًا من كواليس التصوير جمعتها بالمخرج تامر حمزة والفنان محمد نجاتي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، سيمون، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.