تراند اليوم : تفاصيل التحقيقات مع ممثل أمريكي صور "مؤخرته" أمام "الأهرامات"

ألقت سلطات الأمن المصرية، القبض على ممثل أمريكي، بعد أن قام بخلع بنطاله في منطقة الأهرامات بالجيزة، من أجل تصوير مؤخرته.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة، أن الممثل لديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعه الملايين، وقد رغب في تصوير مؤخرته لنشرها عليها، وخلق مزيد من التفاعل عليها، ليتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

ووجهت النيابة للممثل الأمريكي، بحضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية، تهمة ارتكاب فعل فاضح والقيام بأفعال من شأنها إهانة الآثار المصرية.

كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الممثل وزوجته بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتقاط صور خادشة للحياء وارتكاب أفعال شاذة في المنطقة الأثرية بالهرم.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الزائر "شاذ جنسيًا"، وأنه طلب من زوجته التقاط بعض الصور الخادشة للحياء؛ لعرضها على "فيس بوك"، واستقطاب الشباب للممارسة الرذيلة، وإقامة علاقة شاذة معه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم زار المنطقة الأثرية، لالتقاط هذه الصور الإباحية والمغادرة بعدها، مؤكدة أنه لم يكن حاجزًا في أي فندق.

وأضافت التحريات، أن الممثل 40 عامًا، يحمل الجنسية الأمريكية، ووصل اليوم إلى مصر وزار المنطقة الأثرية بالهرم، وحاول التقاط صور إباحية له لترويجها عبر "فيس بوك" لممارسة الأعمال الشاذة مع الشباب.