فيديو.. صابر الرباعي يقترب من المليون الأول بأغنية باي باي

حققت أغنية "باي باي"، للمطرب صابر الرباعي، 930,458 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور عشر أيام علي طرحها بطريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وتأتي أغنية "باي باي"، ضمن الألبوم
يذكر أن ألبوم "صابر 2019"، الذي طرحه الفنان صابر الرباعي مؤخرًا يتضمن 10 أغنيات تنوعت بين اللهجات المصرية والتونسية والخليجية واللبنانية، وهي: "كتاب المجروحين، عسى يومى قبل يومك، مغيار، ليلة من العمر، اتذكرون، غشاش، باي باي، حياتى، عمرى الجديد، بالإضافة لقصيدة نزار قبانى".
شاهد فيديو كليب باي باي من هنا...
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