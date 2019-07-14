شاهد.. يحيى الفخراني وهبه مجدي في المطار من أجل الملك لير

سافرت الفنانة هبة مجدي إلي المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الكبير يحيي الفخراني، إستعدادًا لعرض مسرحية "الملك لير"، ضمن فعاليات موسم جدة.
ونشرت هبه مجدي الصورة التي جمعتها بالفخراني في
يذكر أن مسرحية "الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، وهو بطولة يحيي الفخراني، هبة مجدي، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، وغيرهم.
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