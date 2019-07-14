الجمعة.. داليا مبارك تلتقي الجمهور السعودي في موسم جدة

تستعد المطربة داليا مبارك يوم الجمعة 19 يوليو الجاري لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم جدة، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.

ومن المقرر أن تشدو داليا خلال الحفل بأجمل

أغانيها التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "يا حاسدي، قهرني، ترا حقي، درب المضيع، جرحني حيل، تاج الفخر، كان ودي، أنا موجود، وغيرها"، ويشاركها أيضًا الحفل المطرب العراقي ماجد المهندي بأروع أغانيه التي تتنوع بين الحديث والقديم.يذكر أن داليا مبارك طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "درب المضيع"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع ميثن علاء الدين.