تستعد المطربة داليا مبارك يوم الجمعة 19 يوليو الجاري لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم جدة، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.
ومن المقرر أن تشدو داليا خلال الحفل بأجمل
يذكر أن داليا مبارك طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "درب المضيع"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع ميثن علاء الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. داليا مبارك تلتقي الجمهور السعودي في موسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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