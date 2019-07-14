مسرحية مدام م بمهرجان الحمامات الدولي

تابع جمهور مهرجان الحمامات الدولي في دورته الخامسة والخمسين في سهرة أمس السبت العرض المسرحي "مدام م." سينوغرافيا وإخراج آسية الجعايبي وإنتاج شركة "فاميليا للإنتاج".

وبدأت المسرحية من خارج المسرح حيث توجه صوت متكلّم إلى الجمهور يذكّره بآداب الفرجة من إغلاق للهاتف الجوال وعدم التشويش، ثمّ

يُتابع الصوت تقديم العمل والشخصيّات قبل أن يفاجئ بعض الحاضرين بدعوتهم للصعود على المسرح.

تدور أحداث مسرحية "مدام م." حول أسرة تتكون من أم أرملة "مليكة" و5 أبناء، وهم "منى" و"مراد" و"مهدي" و"مينا" و"موسى"، وتبدو الأسرة

سعيدة أفرادها منسجمون إلى أن ظهرت "هاجر" وهي صحفية نشرت مقالا عن تورط هذه الأسرة في انتشار الجرذان في الحي مما نتج عنه انتحار"مهدي" لشعوره بالظلم وتشتيت أفراد الأسرة.

وتقدم المسرحية لوحات مختلفة بين الرقص والشجار والاحتفال والنقاشات المطولة كما أنها لا تخفى شيء عن الجمهور من تغيير الملابس والديكور فيما شكلت الإضاءة عنصراً هاماً في كشف وإخفاء الحقائق.

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