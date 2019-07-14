إيناس مكي لـ"الوفد": مسرح الدولة حاليًا يشهد تطورًا ملحوظًا

مرت أكثر من عشر أعوام علي غياب الفنانة إيناس مكي عن تقديم الأعمال المسرحية، لتقرر العودة مجددًا لجمهورها من خلال عمل جديد بعنوان "سحر الاحلام"، ليُشبع شغفها وشوقها لخشبة المسرح التي عشقتها منذ الصغر.

وقالت إيناس مكي في تصريحات خاصة "للوفد": "اتجهت للمسرح مجددًا بعد غياب لأن خشبة المسرح هي عشقي فعلاقتي بالمسرح قوية جدا منذ الصغر والعمل به يمثل متعة كبيرة لي خاصة وأننا نتلقي رد فعل الجمهور علي الأداء في نفس اللحظة".

وتابعت: "لا أتفق مع الرأي السائد بين بعض الفنانين بأنهم لا يفضلون العمل المسرحي لأنه يحتاج إلي مجهود كبير والمقابل المادي قليل بالإضافة إلي التزام يومي يمنعنا من تصوير أعمال أخري إلي جانبه

فيكفيني أن أجد نص جيد اقتنع به وفي النهاية نجاح أعمالي المسرحية شئ مهم جدًا بالنسبة لي أما أعمالي بالسينما و التليفزيون ليست الأساس في تركيزي كله لما أحب".وقالت مكي عن أعمالها المسرحية: "قدمت خلال مسيرتي الفنية تقريبًا 13 مسرحية وسعيدة وفخورة بكوني تلميذة للأستاذ الكبير جلال الشرقاوي فهو أول من قدمني علي خشبة المسرح من خلال مسرحية (بشويش)".وأضافت: "بعد ذلك قدمني الأستاذ الراحل محمد نوح علي مسرح النهار من خلال مسرحية "سحلب" مع الفنانة ليلي علوي وحسين فهمي ومن بعده الاستاذ لينين الرملي حيث أسند إلي أدوار البطولة في أكثر من عمل مسرحي مع الفنان أشرف عبدالباقي منهم مسرحية (وجع الدماغ) و(جنون البشر) وآخر عمل مسرحي لي كانت (برهومه وكلاه البارومه) عام 2006 مع الفنان الكوميدي أحمد آدم والفنان الراحل محمود الجندي وهو من إخراج دكتور جلال الشرقاوي".وبالحديث عن مسرح الدولة قالت إيناس مكي: "من وجهة نظري مسرح الدولة مهدور حقه نتيجة الإدارة السابقة التي رسخت فكرة مسبقة عند الجمهور بأن أعمال مسرح الدولة تميل إلي إيصال الرسالة بطريقة تربوية وإرشادية تخلو من الفن والإبداع الذي يجذب المتفرج".وتابعت: "أما مؤخرًا فقد شهد مسرح الدولة تطور كبير تحت إشراف الدكتوره إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور عادل عبده الذي يهتم دائمًا بالبحث عن الأعمال الجيدة والمختلفة لتقديمها ولذلك أحب أن أوجه كل الشكر والتقدير لهم علي المجهود الواضح كما أنني سعيدة جدًا بأن تكون مسرحيتي "سحر الأحلام" جزء من ذلك التغيير".