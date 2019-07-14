انطلاق الموسم الثالث من مسرحية "خيبتنا" نهاية الشهر الجاري

يستعد فريق عمل مسرحية "خيبتنا" للفنان محمد صبحى، لعرض الموسم الثالث بدءًا من يوم 25 يوليو، وذلك على مسرح مدينة سنبل.

ويشار إلى أن العرض يتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم

الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

ويذكر أن مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.