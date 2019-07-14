فن ومشاهير

تعرف على موعد حفل ياسمين علي بجامعة مصر وأسعار التذاكر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستعد المطربة الشابة ياسمين علي إحياء حفل غنائي كبير، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية التي يحبها الجمهور، بالإضافة لبعض الأغاني الخاصة بها مثل "اتفاءلوا بالخير، ويا بتاع الورد، ويا حب زمان"،

وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي كالتالي: "100، 150، 200، 250" جنيها.

يذكر أن ياسمين علي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "فرصة تتغير"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل ياسمين علي بجامعة مصر وأسعار التذاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا