تعرف على موعد حفل ياسمين علي بجامعة مصر وأسعار التذاكر

تستعد المطربة الشابة ياسمين علي إحياء حفل غنائي كبير، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية التي يحبها الجمهور، بالإضافة لبعض الأغاني الخاصة بها مثل "اتفاءلوا بالخير، ويا بتاع الورد، ويا حب زمان"،

وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي كالتالي: "100، 150، 200، 250" جنيها.

يذكر أن ياسمين علي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "فرصة تتغير"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو.