تستعد المطربة الشابة ياسمين علي إحياء حفل غنائي كبير، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية التي يحبها الجمهور، بالإضافة لبعض الأغاني الخاصة بها مثل "اتفاءلوا بالخير، ويا بتاع الورد، ويا حب زمان"،
يذكر أن ياسمين علي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "فرصة تتغير"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل ياسمين علي بجامعة مصر وأسعار التذاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.