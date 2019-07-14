الأربعاء.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة

يستعد القيصر كاظم الساهر، لإحياء حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة ضمن فعاليات احتفالات موسم جدة الصيفية،

وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، في منطقة الواجهة البحرية.

يذكر أن كاظم يستعد الفترة المقبلة لجولة غنائية تشمل عدة مدن أوروبية بالغضافة إلى عدة حفلات في تركيا، ومن المتوقع أن يقدم كاظم باقة غنائية مميزة التي يفضلها محبيه ومتابعيه.