رد كويتي رسمي على سارة دندرواي: “إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها”

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 03:51 مساءً - أعربت وزارة الإعلام الكويتية عن رفضها لاقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة “العربية” سارة دندراوي يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها.

وأكدت الوزارة، بحسب وكالة كونا، في بيان صحفي اليوم الاحد أن الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت الى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قد قامت بإتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.

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وكانت سارة دندراوي تطرقت لخبر نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل، وصف بأنه “يسيء إلى قطر”، ضمن فقرة إخبارية على قناة “العربية” قالت سارة الدندراوي: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

وقد تصدر اسم سارة دندراوي ضمن أكثر الموضوعات رواجا على “تويتر” في السعودية، اليوم الأحد، كما دشن نشطاء كويتيون على منصة “تويتر” هاشتاغ يحمل عنوان “#ساره_ظرنطاوي”، عبروا من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية في قناة “العربية” السعودية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، للكويت.