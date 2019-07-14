وفاة امير كويتي شاب بطلق ناري!

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 03:51 مساءً - نعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح، عن عمر يناهز 30 عاما.
وذكرت وكالة “كونا” الكويتية، أن جثمان الشيخ الشاب سيوارى يوم الاثنين، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وبحسب المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الامير الشاب قد توفي متأثرا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله غير ان هذه الانباء لم يتم تأكيدها من اي مصدر رسمي.
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