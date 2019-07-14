كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 03:51 مساءً - سخر الفنان المصري محمد هنيدي من تحدي الشيخوخة الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وشارك به الكثيرين من نجوم العالم العربي.
محمد هنيدي لم يشارك بصورته في “تحدي الشيخوخة” أو كما يطلق عليه FaceApp Challenge ، كباقي مشاهير الفن بل نشر صورة ساخرة وذلك عبر حسابه على تويتر.
ونشر محمد هنيدي صورته وهو وسط مجموعة شخصيات كرتونية تحولوا جميعا لعجائز وعلق قائلا “نمت ساعتين وصحيت” مرفقا تعليقه بهاشتاغ FaceApp.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يسخر من تحدي الشيخوخة بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.