محمد هنيدي يسخر من تحدي الشيخوخة بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 03:51 مساءً - سخر الفنان المصري محمد هنيدي من تحدي الشيخوخة الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وشارك به الكثيرين من نجوم العالم العربي.

محمد هنيدي لم يشارك بصورته في “تحدي الشيخوخة” أو كما يطلق عليه FaceApp Challenge ، كباقي مشاهير الفن بل نشر صورة ساخرة وذلك عبر حسابه على تويتر.

ونشر محمد هنيدي صورته وهو وسط مجموعة شخصيات كرتونية تحولوا جميعا لعجائز وعلق قائلا “نمت ساعتين وصحيت” مرفقا تعليقه بهاشتاغ FaceApp.