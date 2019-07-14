هل اعتزلت إلهام شاهين الإنتاج؟.. الفنانة تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خاضت الفنانة المصرية إلهام شاهين تجربة الإنتاج السينمائي في عدد كبير من الأعمال الفنية، كان آخرها فيلم “يوم للستات” عام 2016، أي منذ 3 سنوات، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها للتساؤل عما إذا كانت قد اعتزلت الإنتاج السينمائي.

الفنانة المصرية نفت أن تكون اعتزلت الإنتاج، حيث قالت: “لم أعتزل الإنتاج وهدفي من هذه الخطوة لم يكن الربح من الأساس، فأنا لا أنتج فيلماً من أجل تحقيق مكاسب مادية ولكن لخدمة صناعة السينما”.

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وتابعت: “أنا أحب الأفلام التي تناقش القضايا الجريئة والمؤهلة للمشاركة في المهرجانات الدولية، لكنني لم أجد الفيلم الذي يرضي طموحي الفني واتشجع لإنتاجه حتى الآن”.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة إلهام شاهين للعودة إلى السينما بعد غياب ما يقرب من 3 سنوات منذ آخر أعمالها “يوم للستات”، وذلك بفيلم جديد يحمل إسم “حظر تجوال” مع المخرج أمير رمسيس.

ويشارك فى بطولة العمل الجديد أمينة خليل وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومن المقرر ترشيح باقى الأبطال خلال الفترة المقبلة للبدء فى تصويره.