- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري محمد حماقي، السر وراء عدم غنائه باللهجة الخليجية رغم خوض عدد من النجوم المصريين هذه التجربة.
وقال محمد حماقي، خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «أنا لم أتقن اللهجة الخليجية، ولدي إحساس أنني سافكر في اللهجة أثناء الغناء أكثر من التركيز على الإحساس».
وأضاف، خلال تصريحاته على هامش حفله الغنائي الأخير والذي أقيم على شاطئ «درة العروس»، بجدة: «أنا بغني بدماغي».
وعن سر غناء الفنانة المصرية أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم معه على المسرح في حفله قال: «أنغام كانت تحيي في الليلة السابقة لحفلي في “درة العروس”، حفل في “الباحة”، وعندما علمت بحفلي قررت الحضور لتخرج من ضغط الحفلات».
وقدم حماقي، وأنغام أغنية «بين البينين»، على المسرح وهي نفسها الأغنية التي غنتها أنغام في ألبومها «أحلام بريئة»، وهي من كلمات أمير طعيمة ،وألحان حماقي.
وأشاد الفنان المصري بموسم جدة، والحفلات التي قدمها قائلًا: «موسم جدة الفني طفرة كبيرة في الوطن العربي كله».
وأضاف: «مظنش إن فيه حاجة بالكبر دا وبالحجم دا في الوطن العربي كله».
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يكشف سر تواجد أنغام وزوجها في حفله الأخير بجدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.