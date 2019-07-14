مي كساب ترفض المشاركة في «تحدي العمر».. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خاض عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، تحدي جديد انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو “تحدي العمر”، والذي يتم عن طريق إحدى برامج الهاتف المحمول، حيث يتم تحويل صورة الشخص لسن الثمانين، وأحيانا لسن التسعين.

الفنانة المصرية مي كساب رفضت المشاركة في هذا التحدي، كما عبرت عن استيائها منه، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “مستعجلين ع العجز ليه ما هو جاي جاي اتمسكوا بالعمر وعيشو اللحظة الحلوة اللي بيروح ما بيرجعش”.

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وكان عدد كبير من النجوم قد شاركوا في تحدي العمر، منهم الفنان عمرو دياب، والفنان أحمد عز، والفنانة شيلاء سبت، والفنانة صابرين، والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنان حمد قلم، والفنانة عائشة بن أحمد، ورامي جمال، ومينا عطا، وسامو زين، وأحمد فهمي، وخالد سليم.

كما شارك في التحدي شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، دياب وزوجته، رامي رضوان، حسام داغر، نادين نسيب نجيم، راغب علامة، سيرين عبدالنور، رويدا عطية، معتصم النهار، ريم البارودي، تيم حسن، بلقيس فتحي، عاصي الحلاني، محمد سراج، ساندي، حامد الشراب، وغيرهم.