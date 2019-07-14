نوال الزغبي تترأس لجنة تحكيم أول برنامج ديجيتال لاكتشاف الهواة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لخوض تجربة عضوية لجان تحكيم برامج المواهب ولكن بشكل مختلف ويعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
نوال الزغبي، من المقرر أن تترأس لجنة تحكيم برنامج «ذا تالينت»، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الهاتف المحمول.
البرنامج من إنتاج شركة روتانا، وسيبدأ العرض قريبًا وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني.
كانت نوال الزغبى، قد أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة خلال حواراتها التلفزيونية أنها رفضت عروضًا للانضمام إلى لجان تحكيم رغم أنها خريجة برنامج مواهب، معللة ذلك بأن الأمر سيتطلب منها الظهور مرّة أو مرتين فى الأسبوع على الشاشة، كما أنها ستضطر أحيانًا، إلى الحكم على موهبة بالفشل، وكسر خاطر صاحبها، وتحطيم حلمه، مؤكدة أن هذا الأمر صعب عليها.
من ناحية أخرى تستعد نوال الزغبي، لإطلاق كليبها الجديد يوم الاثنين المقبل، وهو يحمل 3 أغنيات وهي “صبح صبح، جوا قلبه، وكده باي”، وكلها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني وانتاج شركة روتانا.
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