مي عز الدين تكشف عن إصابة تعرضت لها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن الهواية التي تتمتع بها بعيدًا عن التمثيل وذلك من خلال فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
مي عز الدين، كشفت من خلال الفيديو عن براعتها في فن التطريز، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي أشادت بمهارتها.
وفاجأت مي متابعيها بالكشف عن الإصابة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية بقولها: “لا وعايزة أقولك جالي تمزق في عضلة في الظهر كمان، أظن أحلى مصيف”، وذلك ردًا على سؤال حول كونها تتواجد بالمصيف حاليًا.
يذكر أن مي عز الدين، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة”، يشارك في بطولة مسلسل “البرنسيسة بيسة”، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي.
وأدت مي خلال العمل شخصيتين وعن أكثر الصعوبات التي واجهتها، قالت: «هي طريقة حديثها على غرار أهالي المناطق الشعبية فكنت أفعل كل ما بوسعي أمام الكاميرا كي تظهر بأقصى درجة للفئة الشعبية فضلًا عن أنها تتحدث بعصبية طوال الأحداث».
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