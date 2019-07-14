ابنة الفنانة فايزة كمال تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة بتفوق.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المخرج المصري مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، بنجاح ابنته ليلى، في الثانوية العامة بتفوق، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

ونشر مراد منير، صورة لابنته، وعلق عليها قائلًا: “الرائعة ليلي، جعلت أمها فايزة كمال التي تسكن السماء تطير فرحا.. وابكتني أنا ويوسف لأن الله جبر بخاطرها ونجحت بمجموع 96%، الحمد لله”.

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يذكر أن فايزة كمال، تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد وهناك توفيت في 26 مايو 2014، ولها من زوجها المخرج مراد منير ولد وبنت.

فايزة كمال، ولدت في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عامًا حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها كما إنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين.

وأصر والديها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده.