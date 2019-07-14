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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضر النجم التركي باريش أردوتش إلى لبنان، حيث تلقى دعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان «بياف» في دورته العاشرة لعام 2019، لتكريمه كأفضل ممثل تركي.
باريش سرق الأنظار بمجرد وصوله على السجادة الحمراء بوسامته وأناقته الشديدة، وكان لافتاً مرافقة الـ«بودي جارد» له منذ وصوله لبيروت، وذلك تجنباً لتكرار ما حدث مع النجم التركي بوراك أوزجفيت في زيارته مؤخراً للبنان، حيث كان الأخير ضيف حفل افتتاح متجر لأزياء نسائية، إلا أن تزاحم المعجبين الشديد حول النجم التركي أدى إلى وقوع حالات اغماء وإصابات كثيرة.
نجم «حب للإيجار» أعرب عن سعادته البالغة بتواجده في لبنان، وذلك خلال صعوده على المسرح لتلقي الجائزة، كما لفت إلى أنه واحد من فانز الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، مشدداً على أن هذه الجائزة تعني له الكثير، وختم خطابه بجملة عربية باللهجة اللبنانية قائلاً: «شكراً.. يخليلي ياكم»، وسط تصفيق حاد من الحضور.
يُذكر أن باريش أردوتش يُعرض له حالياً مسلسل «الغراب» الذي يشارك في بطولته أمام الفنانة التركية بورجو بيريجيك، حيث يجسد دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه بورجو دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر باريش أردوتش مُحاط بالـ«البودي جارد» على السجادة الحمراء في بياف.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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