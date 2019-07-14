ريم البارودي تستمتع بعطلتها على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريم البارودي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من عطلتها الصيفية التي تقضيها على شاطئ الميراج بالغردقة.

ريم البارودي، علقت على الصور قائلة: «اعتدت أن أكون منطوية لأنني استمتعت بالوحدة ولكن اتضح أنني أحببت أن أكون في سلام مع نفسي ومحيطي وأنا منفتح للغاية مع الأصدقاء الذين يجلبون لي الراحة والسعادة»، وكشفت من خلال تعليقها أن الصور التقطت لها بعدسة الفنانة منة عرفة.

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من ناحية أخرى تشارك ريم البارودي، خلال الوقت الحالي في عرض مسرحيتها الجديدة «جوازة مرتاحة»، ويشاركها البطولة فيه الفنان أحمد صفوت، ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

وكان أخر أعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، كارولين عزمي.