تعليق أصالة على شائعة وفاتها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انضمت الفنانة السورية أصالة، إلى ضحايا شائعات الوفاة، بعد انتشار خبر وفاتها بسوريا في ظروف غامضة.
وقالت أصالة في أول تعليق عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “أنا موجودة بينكم، ومافيني إلّا الخير، شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق، وبالنسبة للنّاس الّلي طلّعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبّة والإنسانيّة”.
وكانت بعض الصفحات قد نشرت خبر وفاة أصالة، بسوريا وهو الأمر الذي أثار حالة قلق عليها من قبل جمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أصالة، قد وجهت رسالة مبطنة، بعد حفلها الغنائي في الباحة بالسعودية، وهو الحفل الذي جمعها بالفنانة أنغام، بعد الخلاف بينهما قائلة:” لايهمّ لو كانَ هناك البعض من الّذين لمّ تقوَ قلوبهم على الحبّ ، لايهمّ لو عرفنا بعضهم ، ولو عادانا بعضهم ، لايهم”.
وأضافت: “الخير في النّاس أكثر، والطيّبون أكثر، والمُخلصون أكثر ، الخير في الأكثر ، ولايهمّنا غير ذلك ، فنحن في المحبّة غارقين وكراهيتنا عادله فلا يُظلم على يدنا حتّى منّ ظَلَمَنا، وفي ابتعادنا ودّ، ومثلنا كثير والأفضل منّا أكثر ، الخيّرون همّ بناة الحياة والهدّامون ضِعاف قِلّه ، لايهمّ إنّ حاولوا المهمّ أنّ نسمو”.
وكانت أصالة، قد أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح القرية التراثية بالباحة في السعودية ضمن فعاليات موسم جدة، حضره حشد هائل من جمهورها، وهو الحفل الذي جمعها بالفنانة أنغام، بعد القطيعة بينهما، بسبب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.
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