الفنانة صابرين بورشيد تُنقل إلى العناية المركزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد لانتكاسة صحية جديدة، وذلك أثناء تلقيها العلاج، وهو ما أدى لدخولها العناية المركزة.

والد صابرين، أحمد بورشيد، أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة لابنته من داخل العناية المركزة

والد الفنانة البحرينية طالب جمهورها بالدعاء لها، بقوله: “صابرين تعرضت لانتكاسة أثناء تلقيها العلاج دعائكم لها بالشفاء”.

عدد كبير من نجوم ونجمات الخليج أعادوا نشر صورة صابرين على حسابهم على “انستجرام”، ودعوا لها بالشفاء العاجل، ومن بينهم الفنانة هيفاء حسين والتي كتبت: “الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل”.

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كما كتبت الإعلامية مي العيدان: “صورة المذيعه البحرينيه صابرين بورشيد بالعنايه المركزه بعد تعرضها لانتكاسه صحيه اثناء علاجها من ورم.. ادعولها بالشفاء العاجل فلايرد القضاء سوى الدعاء”.

وكتبت الفنانة شيماء سبت: “انتكاسة في حالتها الصحية بسبب جرثومة بالدم تدخل الغالية صابرين في العناية المركزة اللهم اشفيها متابعيني ارجو منكم الدعاء لها بالشفاء العاجل

وأضافت: “اللهم اشفي من يتألم ونحن بالنوم منعمين ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين ، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي ويا معافي اشفي #صابرين_بورشيد ووالديني وخواتي واهلي وجميع مرضى المسلمين شفاء لايغادره سقما اللهم افرح قلوبنا بشفائهم عاجلا غير اجل اللهم امين”.

وكان والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد قد كشف في شهر إبريل الماضي عن إصابتها بمرض خطير، حيث نشر صورة لها وهي راقدة على سرير المرض في المستشفى العسكري، وكشف أن ابنته تعاني من 3 أورام في الرأس.