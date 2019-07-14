رشوان توفيق يعود للمسرح مع «حب رايح جاي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود الفنان المصري الكبير رشوان توفيق للوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية “حب رايح جاي”، المقرر افتتاحها مطلع شهر سبتمبر القادم 2019.

ومن جانبه، قال ياسر صادق إنه أقنع رشوان توفيق بالعرض فتحمس له، مشيرا إلى أنهم سيراعون حركته على المسرح بسبب التقدم العمري، مضيفا أن دوره دور الجد في العمل، ويجلس طوال العرض بدون حركة على المسرح، وذلك بالاتفاق مع مؤلف النص.

وكان أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل “سلسال الدم”، الذي عرض عام 2014، وقام ببطولته كل من عبلة كامل ورياض الخولي.

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ولم يكن الفنان رشوان توفيق بطلا سينمائيا رغم أنه قدم عدد من الأدوار الثانية الناجحة وحصد الجوائز عليها، ولكنه تألق أكثر على المسرح وفي الدراما.

رشوان توفيق هو صاحب أداء مميز، وعاصر عدد من الأجيال على مدار سنوات طويلة، وحكى عن ذكرياته مع النجوم ومنهم سعاد حسني وقال عنها إنها كانت نجمة عالمية، ولكنها كانت بسيطة، وكانت تقفز للشخصية بمجرد أن تقف أمام الكاميرا.

رشوان توفيق عمل مع سعاد من خلال فيلم «نادية»، وقال إن سعاد لم تأخذ حقها رغم كل التوهج الذي حققته، وذلك لأنها كانت بسيطة ولم يكن حولها مستشارين مثل عبدالحليم وأم كلثوم.